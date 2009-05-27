Разработка рекламной компании

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Завершен1 заявка179 просмотров

К утру нужна часть дипломной работы по разработке рекланой компании. Есть конкретный план, что нужно, сайт организации и тд. Надо только это граммотно описать.

Срок- к утру.

Оплата - 800 руб.

16 лет назад
natali7709
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$29
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Чётки ставит цели. Аргументировано критикует и предлагает свои решения. Успешно оплатил работы. Приятно было работать. Буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад