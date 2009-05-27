Курсовая по математике

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Завершен1 заявка125 просмотров

Доброго дня!

Необходимо выполнить расчётную курсовую по высшей математике.

Задание и требования к работе вышлю автору.

Задание срочное (2 дня максимум) и несложное, для тех кто разбирается в предмете.

Прошу оставлять предложения в проекте с указанием квалификации и контактных данных (в личку и на почту не писать без этого).

Цену можете не указывать пока, оговорим после ознакомления с заданием.

16 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Gram4ik
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Сергей отлично справился с заданием! Работа выполнена верно и добротно оформлена, чувствуется профессионал в своей области. Резюме: Сотрудничеством доволен! Обязательно продолжим! Рекомендую Сергея как квалифицированного математика.
Заказчиком доволен. Дает кокретные задания, грамотно излагает свои мысли и требования. Своевременная оплата. С удовольствием поработаю еще. =)

Заявки фрилансеров

Gram4ik
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад