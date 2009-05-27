Курсовая по математике

Доброго дня!

Необходимо выполнить расчётную курсовую по высшей математике.

Задание и требования к работе вышлю автору.

Задание срочное (2 дня максимум) и несложное, для тех кто разбирается в предмете.

Прошу оставлять предложения в проекте с указанием квалификации и контактных данных (в личку и на почту не писать без этого).

Цену можете не указывать пока, оговорим после ознакомления с заданием.