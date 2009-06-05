Курсовая

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Завершен4 заявки299 просмотров

Нужно написать отчет по прохождению практики (курсовая), оформление по методичке, объем 35 страниц, методичка и вся информация здесь ....http://finf.mfpa.ru/files/DIPL_PRAKT.rar

Заданием на практике было создание интернет сайта http://5karmanov.ru

Срок 31 мая к обеду

Цена 800 рублей в рублях

16 лет назад
seni4ka
Елена 
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16 лет в сервисе
Была
год назад

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altklug777
Елена 
36 лет
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Была
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16 лет назад
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shcalim
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
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1 день
Человек подвел меня, работу я так и не получила и даже не увидела ее часть, вы не обязательный человек Дмитрий, я вас 3 дня ищу , а от вас ни слуху не духу, нельзя так к работе относиться!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
shcalim
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад