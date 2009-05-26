Программная часть курсовой.

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Закрыт12 заявок261 просмотр

Необходимо решить задачу по экономике и сделать программную часть. Задание несложное. Необходимо сделать небольшой просчёт. Есть примеры прошлых работ.

16 лет назад
karpenter
Ткаченко 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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