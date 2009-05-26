Работа нужна срочно. Курсовая работа. Ход работы: 1 этап - согласование содержания и вступления "исполнитель-заказчик" 2 этап - согласование содержания и вступления "заказчик-преподаватель" 3 этап - внесение изменений ...
Программная часть курсовой.
Необходимо решить задачу по экономике и сделать программную часть. Задание несложное. Необходимо сделать небольшой просчёт. Есть примеры прошлых работ.
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