Курсовая работа по медиа планированию

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки206 просмотров

Предмет: Массовые коммуникации и медиа планирование

Тема-Медиа исследования как научная основа стратегического медиа-планирования.

План:

1. Теоретическое и методологическое развитие медиа исследования;

1.1. Понятие исследования аудитории и СМИ (Желательно рассмотреть ТВ и радио);

1.2. Факторы определяющие состав и границы аудитории;

1.3. Развитие исследований аудитории в России;

2. Исследование аудитории СМК (Интернет как средство СМИ);

2.1. Методы сбора информации;

2.2. Рейтинговое исследование аудитории;

2.3. Измерения и мониторинг аудитории СМИ и СМК;

3. Разработка плана исследования аудитории СМК с помощью метода "Фокус-группы";

3.1 Практические примеры;

Заключение

ВВедение с указанием актуальности, предмета, метода и т.д., наличие подстрочных ссылок с указанием источников и страницы, минимум 15 источников, интернет не использовать

Уровень оригинальности от 80%

Оплата по факту

Объем 35-40 страниц

СРОК 30 мая, 15.00

Цена 900 рублей

16 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$23
2 дня

Заявки фрилансеров

XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад