Смоделировать схему в orcad 10.5

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Завершен1 заявка197 просмотров

Необходимо смоделировать схему фильтра (не большая, 4 каскада всего) в capture и в pspice построить АЧХ, ФЧХ, отклик на единичный скачок и допусковый анализ.

На выходе мне надо -

1. файл проекта оркада с настроенными профилями моделирования

2. 4 графика в формате jpg

Я скину:

1. схемы 4-х каскадов (просто их последовательно врубить)

2. Номиналы элементов и тип операционного усилителя

Работа на полтора часа, оплата 500р. вебмани

16 лет назад
rewol
Andrey 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

AMV007
Максим 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Сделал все быстро, аккуратно и точно по заданию. Спасибо, буду рад работать снова
Задание было очень хорошо и понятно поставлено. Оплата вовремя. Готов и дальше сотрудничать.

Заявки фрилансеров

AMV007
Максим 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад