Смоделировать схему в orcad 10.5

Необходимо смоделировать схему фильтра (не большая, 4 каскада всего) в capture и в pspice построить АЧХ, ФЧХ, отклик на единичный скачок и допусковый анализ.

На выходе мне надо -

1. файл проекта оркада с настроенными профилями моделирования

2. 4 графика в формате jpg

Я скину:

1. схемы 4-х каскадов (просто их последовательно врубить)

2. Номиналы элементов и тип операционного усилителя

Работа на полтора часа, оплата 500р. вебмани