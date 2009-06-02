Добрый день, ув. фрилансеры. Требуется написать курсовую работу по Теории информационной безопасности на тему "Характеристика единого информационного пространства России". Объем 25 страниц вместе с оформлением. Уникальность работы НЕ является первоочередным критерием ее написания. Т.е. можно ...
3 курсовые по психологии (практика)
Добрый день!
Нужны практические части к 3-м курсовым по психологии:
1) образ преподавателя в сознании студента
2) влияние общих способностей на успеваемость старших школьников
3) влияние субъективного ощущения одиночества и потребности в общении подростков
Специальность: психология и безопасность жизнедеятельности.
Объем – минимум 10 страниц, где должно быть:
- методика
- проведение исследования по теме (по классу школы или группе ВУЗа)
- обработка результатов исследования
- выводы по исследованию
- анализ методик
Также работа должна включать тесты (4 вопроса), их результаты по исследуемому классу/группе, графики по результатам тестов.
Цена каждой работы - 450 р., оплата - яндекс-деньгами в течение 3-х дней после получения готовых работ. Срок сдачи - 07.00 ч (мск) 29.05.09 г.
Требования: шрифт Times New Roman 14, интервал полуторный. Антиплагиат - не менее 80%.
Пожалуйста, указывайте опыт написания работ по данной тематике, если подобной информации нет в Вашем аккаунте.
С уважением,
Алексей.
Дополнение
желательно, чтобы работы выполняли разные авторы
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