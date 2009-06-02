3 курсовые по психологии (практика)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки148 просмотров

Добрый день!

Нужны практические части к 3-м курсовым по психологии:

1) образ преподавателя в сознании студента

2) влияние общих способностей на успеваемость старших школьников

3) влияние субъективного ощущения одиночества и потребности в общении подростков

Специальность: психология и безопасность жизнедеятельности.

Объем – минимум 10 страниц, где должно быть:

- методика

- проведение исследования по теме (по классу школы или группе ВУЗа)

- обработка результатов исследования

- выводы по исследованию

- анализ методик

Также работа должна включать тесты (4 вопроса), их результаты по исследуемому классу/группе, графики по результатам тестов.

Цена каждой работы - 450 р., оплата - яндекс-деньгами в течение 3-х дней после получения готовых работ. Срок сдачи - 07.00 ч (мск) 29.05.09 г.

Требования: шрифт Times New Roman 14, интервал полуторный. Антиплагиат - не менее 80%.

Пожалуйста, указывайте опыт написания работ по данной тематике, если подобной информации нет в Вашем аккаунте.

С уважением,

Алексей.

Дополнение

желательно, чтобы работы выполняли разные авторы

16 лет назад
Alex_30
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
$50
3 дня
Ирина качественно и в установленный срок выполнила даже больше, чем было нужно. У заказчика вопросы возникли не к низкому, а к слишком для него высокому качеству работы :) Очень рад, что получилось найти такого квалифицированного и ответственного специалиста! Спасибо за сотрудничество, на продолжение которого очень надеюсь! :)
Очень приятный заказчик. Оплатил моментально. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
16 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы