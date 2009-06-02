3 курсовые по психологии (практика)

Ирина качественно и в установленный срок выполнила даже больше, чем было нужно. У заказчика вопросы возникли не к низкому, а к слишком для него высокому качеству работы :) Очень рад, что получилось найти такого квалифицированного и ответственного специалиста! Спасибо за сотрудничество, на продолжение которого очень надеюсь! :)