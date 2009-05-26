Курсовик: "Разработка корпоративной сети для культурно-спортивного центра." Требуется доработка. Замечания и сам курсовик прикрепил. Предложения оставляйте здесь.
Курсовая работа
Добрый день, ув. фрилансеры. Требуется написать курсовую работу по Теории информационной безопасности на тему "Характеристика единого информационного пространства России". Объем 25 страниц вместе с оформлением. Уникальность работы НЕ является первоочередным критерием ее написания. Т.е. можно брать информацию и из интернета и из книг.
В первой главе должен быть: Анализ поставленной задачи. Глава 2:исследовательский процесс, раскрытие поставленной задачи, глава 3: результат.
Работу необходимо выполнить строго до 4 июня!!
Оплата по факту получения через WebMoney.
Все заявки оставляйте в предложениях!!! Исполнителя выберу сам.
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