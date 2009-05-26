Курсовая работа

Добрый день, ув. фрилансеры. Требуется написать курсовую работу по Теории информационной безопасности на тему "Характеристика единого информационного пространства России". Объем 25 страниц вместе с оформлением. Уникальность работы НЕ является первоочередным критерием ее написания. Т.е. можно брать информацию и из интернета и из книг.

В первой главе должен быть: Анализ поставленной задачи. Глава 2:исследовательский процесс, раскрытие поставленной задачи, глава 3: результат.

Работу необходимо выполнить строго до 4 июня!!

Оплата по факту получения через WebMoney.

Все заявки оставляйте в предложениях!!! Исполнителя выберу сам.