Курсовая работа

$30
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Закрыт7 заявок320 просмотров

Добрый день, ув. фрилансеры. Требуется написать курсовую работу по Теории информационной безопасности на тему "Характеристика единого информационного пространства России". Объем 25 страниц вместе с оформлением. Уникальность работы НЕ является первоочередным критерием ее написания. Т.е. можно брать информацию и из интернета и из книг.

В первой главе должен быть: Анализ поставленной задачи. Глава 2:исследовательский процесс, раскрытие поставленной задачи, глава 3: результат.

Работу необходимо выполнить строго до 4 июня!!

Оплата по факту получения через WebMoney.

Все заявки оставляйте в предложениях!!! Исполнителя выберу сам.

16 лет назад
Lux02
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

tema1010
42 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$20
4 дня

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tema1010
42 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад