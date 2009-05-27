Финансовое планирование, диплом

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Требуется готовая дипломная работа по приемлемой цене (согласно расценкам для готовых работ)

Финансовое планирование и его использование в организации деятельности предприятия:

с расчетами, составленным финансовым планом на примере предприятия

Оформление и требования - стандарт

Присылайте содержание с указанием того, сколько всего страниц в работе, какие приложения (названия), кратко, о каких расчетах идет речь в дипломе

16 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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