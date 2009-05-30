Курсовая работа по менеджменту

$20
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Завершен3 заявки208 просмотров

Необходимо написать курсовую работу по менеджменту

Объем 25-30 страниц

Срок сдачи - 30 мая

Тематика - в приложенном файле

16 лет назад
helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$30
2 дня
Спасибо Марине за приятное сотрудничество! Все оперативно, качественно и в срок! Рекомендую.
Просто замечательный заказчик! Очень приятно было работать с Еленой! надеюсь на сотрудничество!

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад