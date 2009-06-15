Дописать три параграфа (к диплому - практика)

$50
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Завершен3 заявки235 просмотров

СРОЧНО надо дописать три параграфа к диплому. Педагогика.

Использование ИКТ на уроках в начальной школе

Есть наброски, надо просто наклепать воды для объема...

подробности в асю: 216-759-260

16 лет назад
EvelRus
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Diankina
57 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$30
5 дней
Все сделала быстро, качественно, писала не от балды, а со знанием дела ))) в общем СПАСИБО ОГРОМНОЕ, не просто выручила, а спасла :))) Будут еще пролемы, обязательно обращусь.... я бы сказал в первую очередь :))
С таким заказчиком приятно работать. От точно знает, чего хочет, и сколько это стоит :) Кроме того, приятный в общении.

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Diankina
57 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад