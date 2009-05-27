Реферат-ведомственные архивы

Предмет-Государственные и ведомственные архивы

Тема: принцип работы архива какой-либо организации(кратко об организации, чем занимается и про ее архив), либо архива вашего округа(города) НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, готовые работы не предлагать

Объем 15-20 страниц

Содержание:

ВВедение

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Заключение

Список литературы

Можно 2 главы

не менее 5 источников, наличие ссылок

СРОК к пятнице 29 мая до 15.00 по МСК

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