Реферат по экономике.

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Закрыт17 заявок236 просмотров

Тема: Уровень жизни и его показатели. Потребительская корзина. Минимальный потребительский бюджет, прожиточный минимум.

Объем: 10-15 страниц.

Срок: завтра вечер.

Предлагайте цены.

Материалы для реферата есть, нужно только сопоставить и переписать.

16 лет назад
stanswife
Анна 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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