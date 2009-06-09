Технический диплом (для техникума)

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Добрый день!

Нужен диплом на тему: «Проектирование участка обкатки и испытания двигателей в мастерской РТП «Медведевский» с разработкой технологического процесса обкатки и испытания двигателя марки Д-240»

1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия

2. Планирование работы центральной ремонтной мастерской

3. Проект производственного участка по обкатке и испытанию двигателей

4. Разработка технологического процесса обкатки и испытания двигателя марки Д-240

5. Охрана труда

6. Организация труда

7. Конструкторская часть проекта. Приспособления

Работа должна содержать чертежи:

1. График загрузки исполнительного участка

2. План участка

3. Технологическая карта по обкатке и испытанию двигателя марки Д-240

4. Сборочный чертеж и деталировка конструкторской части проекта

Объем – ок. 100 стр.

Срок – 10 ч (мск) 11 июня

Оформление – по ГОСТу. Оплата - яндекс-деньги в течение 7-10 дней после получения готовой работы (возможен вариант 20% - после отправки введения и первой части, 25% - после отправки второй части, 35% - после отправки третьей части и заключения, оставшаяся сумма - в течение 1-2 недель после сдачи работы преподавателю).

Пожалуйста, указывайте свою цену и опыт написания работ на заказ по данной теме (при отсутствии этой информации в аккаунте)

С уважением,

Алексей.

Дополнеие:

срок - 9.06!

16 лет назад
Alex_30
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$300
10 дней
Борис качественно и в установленный срок выполнил установленные заказчиком условия, профессиоонально написав качественную работу. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество с грамотным специалистом и приятным в общении человеком! Жаль, что таких людей очень сложно найти! Мне повезло!!! :) Спасибо за сотрудничество!
Хороший заказ

Заявки фрилансеров

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад