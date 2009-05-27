Диплом ПГС

Добрый день!

Нужна расчетная часть диплома по строительству:

- расчет монолитной конструкции;

- расчет фундамента (монолитный);

- технологичвеская карта + календарный план + стройгенплан.

Тема диплома: "Жилой дом из монолитного железобетона" (дом 2-хэтажнывй + мансарда, крыша стропильная), архитектурная часть есть.

Срок - 10 ч (мск) 10 июня.

Пожалуйста, указывайте свою цену и опыт написания работ на заказ по данной тематике (если этой информации нет в аккаунте).

Оплата - яндекс-деньги в течение 7-10 дней после получения готовой работы (возможен вариант 20% - после отправки введения и первой части, 25% - после отправки второй части, 35% - после отправки третьей части и заключения, оставшаяся сумма - в течение 1-2 недель после сдачи работы преподавателю).

С уважением,

Алексей.