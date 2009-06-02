Курсовая работа статистика

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Завершен3 заявки195 просмотров

Необходимо выполнить расчетную часть курсовой работы по статистике.

Условие - в приложенном файле. Срочно.

Жду предложение по срокам и цене. Спасибо.

16 лет назад
helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший, терпеливый заказчик. Задания были все ясны. Деньги были заплачены вовремя. Рекомендую сотрудничать с Еленой!!!!

Заявки фрилансеров

XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад