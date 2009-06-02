Материал который нужно отразить в призентации в приложении срок 29мая 12,00 мск
Курсовая работа статистика
Необходимо выполнить расчетную часть курсовой работы по статистике.
Условие - в приложенном файле. Срочно.
Жду предложение по срокам и цене. Спасибо.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть диплом в нем расчётная часть есть, так как этот диплом уже сдавался то нужно расчётную часть переделать 2006 год оставить без из изменения 2007 данные чуть завысить, 2008 тоже данные завысить, сделать новый ...Завершен16 лет назад
- $100
Здравствуйте!!! У меня к вам большая просьба, пожалуйста помогите сделать 2-ой и 3-ий разделы диплома, на основе расчётов какого-нибудь предприятия. Спасибо огромное.Закрыт16 лет назад
Курсовая дисциплине: теория механизмов и машин. Задание: Силовой расчет рычажного механизма. Срок: 4 июня 2009 г. Нужно сделать только задание 2 по рисунку 6 и данным варианта 3. Чертежи ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Тема: "Супружеские отношения в римском праве" Уникальность 70% 20 стр. , цена: 350 руб. оплата 50% после получения половины работыРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написать реферат-рецензию своими словами, предварительно ознакомившись с любым русским историческим романом 18-19 века. Желательно более-менее известный роман Работы из интернета исключаются и примитивное изложение - тоже. Объем работы - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт16 лет назад
Готовый диплом на тему "Эффективность использования основных средств предприятия", необходимо произвести пересчет данных и подправить ошибки! подробности в аське 481196693 Срок до 13.00 29.05 по Московскому времени!Завершен16 лет назад
В курсовой работе необходимо рассчитать: 1.выбросы от котельной 2.выбросы от АЗС 3.выбросы от авто 4.выбросы от ремонта машин Срок выполнения 01.06.2009 до 15.00 Требуемые расчеты и исходные данные ...Завершен16 лет назад
Требуется написать диплом на тему: "Напрямки розвитку страхової медицини України (на прикладі зарубіжних країн)" на украинском языке. Как обычно срочно ). Более подробно в л.с.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Выполнить отчет по психологии. Стоимость 2500 руб. Срок сдачи 29.05.09Закрыт16 лет назад