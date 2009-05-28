Готовый диплом на тему "Эффективность использования основных средств предприятия", необходимо произвести пересчет данных и подправить ошибки! подробности в аське 481196693 Срок до 13.00 29.05 по Московскому времени!
Филология, реферат
Требуется написать реферат-рецензию своими словами, предварительно ознакомившись с любым русским историческим романом 18-19 века.
Желательно более-менее известный роман
Работы из интернета исключаются и примитивное изложение - тоже.
Объем работы - 6-7 страниц
Желательно филологическое образование.
Оставляйте предложения о своем выборе произведения и цене.
Срок - 3-4 дня после выбора исполнителя.
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