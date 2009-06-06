Диплом, нужна презентация

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Завершен5 заявок211 просмотров

Материал который нужно отразить в призентации в приложении

срок 29мая 12,00 мск

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

Alex_Sk
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Александра отличный фрилансер выполняет всё очень точно и в срок. Спасибо за работу. Извините за задержку в оплате. Рекомендую!
Работать с Алевтиной второй раз было так же приятно, как в первый. Сказала - сделала. На все вопросы отвечает. Прекрасный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alex_Sk
47 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад