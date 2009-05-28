Курсовая по ТММ

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки157 просмотров

Курсовая дисциплине: теория механизмов и машин.

Задание: Силовой расчет рычажного механизма.

Срок: 4 июня 2009 г.

Нужно сделать только задание 2 по рисунку 6 и данным варианта 3. Чертежи нужно сделать в формате А1 (автокад).

AutoCAD
16 лет назад
piat
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Филология, реферат

    Требуется написать реферат-рецензию своими словами, предварительно ознакомившись с любым русским историческим романом 18-19 века. Желательно более-менее известный роман Работы из интернета исключаются и примитивное изложение - тоже. Объем работы - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно! Дипломная работа! Доработать (2)

    Готовый диплом на тему "Эффективность использования основных средств предприятия", необходимо произвести пересчет данных и подправить ошибки! подробности в аське 481196693 Срок до 13.00 29.05 по Московскому времени!

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Курсовая работа по экологии

    В курсовой работе необходимо рассчитать: 1.выбросы от котельной 2.выбросы от АЗС 3.выбросы от авто 4.выбросы от ремонта машин Срок выполнения 01.06.2009 до 15.00 Требуемые расчеты и исходные данные ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Напрямки розвитку страхової медицини Укр. (Диплом)

    Требуется написать диплом на тему: "Напрямки розвитку страхової медицини України (на прикладі зарубіжних країн)" на украинском языке. Как обычно срочно ). Более подробно в л.с.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка

    $60

    Необходимо выполнить курсовую работу по "разработке межсетевого экрана (файервола, брандмауэра) для корпоративной сети промышленного холдинга " по предмету - Сети ЭВМ и телекоммуникаций Структура курсового проекта включает в себя постановку задачи, анализ ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Технический диплом (для техникума)

    Добрый день! Нужен диплом на тему: «Проектирование участка обкатки и испытания двигателей в мастерской РТП «Медведевский» с разработкой технологического процесса обкатки и испытания двигателя марки Д-240» 1. Краткая организационно-экономическая ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Диплом ПГС

    Добрый день! Нужна расчетная часть диплома по строительству: - расчет монолитной конструкции; - расчет фундамента (монолитный); - технологичвеская карта + календарный план + стройгенплан. Тема диплома: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Юридический диплом

    Добрый день! Нужен диплом для юрфака на тему: "Профилактика правонарушений несовершеннолетних органами внутренних дел" Плана работы нет. Указывайте, пожлуйста, минимальный/нормальный срок выполнения работы и цены для ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад