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Закрыт3 заявки270 просмотров

Здравствуйте!!! У меня к вам большая просьба, пожалуйста помогите сделать 2-ой и 3-ий разделы диплома, на основе расчётов какого-нибудь предприятия.

Спасибо огромное.

16 лет назад
valax2g
35 лет
16 лет в сервисе
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16 лет назад

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XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
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XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад