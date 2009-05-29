Работа - преподователям, аспирантам, умным студен.

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Закрыт29 заявок690 просмотров

Сайт http://www.help-s.ru/ предлагает опытным и заинтересованным в хорошем заработке преподавателям, аспирантам и др. профессионалам сотрудничать с нами и быть исполнителями для нашего сайта.

Дипломные и курсовые Работы можно писать по дисциплинам:

Математические

Высшая математика

Геометрия и топология

Дискретная математика

Математическое моделирование

Теория игр

Теория вероятностей и математическая статистика

Финансовая математика

Численные методы

Гуманитарные и социально-экономические

История

Психология

Философия

Культурология

Педагогика

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16 лет назад
Svetulia
Svetlana Bahmut 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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