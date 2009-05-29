Работа - преподователям, аспирантам, умным студен.

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Дипломные и курсовые Работы можно писать по дисциплинам:

Математические

Высшая математика

Геометрия и топология

Дискретная математика

Математическое моделирование

Теория игр

Теория вероятностей и математическая статистика

Финансовая математика

Численные методы

Гуманитарные и социально-экономические

История

Психология

Философия

Культурология

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