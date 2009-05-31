Курсовая работа по компьютерной подготовке

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Необходимо выполнить курсовую работу по компьютерной подготовке.

Всего нужно выполнить два варианта.

Срок выполнения 31.05.2009.

Оплата работы после ее проверки.

Варианты выполнения представлены в прикрепленном файле.

Жду предложений по цене.

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

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