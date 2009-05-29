Курсовая по экономической географии

$100
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Закрыт3 заявки184 просмотра

Необходимо написать курсовую по экономической географии, а точнее сделать практическую часть. Подробный общий план в прикрепленном файле.

Схема оплаты: делим всю сумму на 3 части. Перевожу первую часть с кодом протекции на 120 дней. Вижу что вы начали работать и первые результаты, сообщаю код. Вторая часть оплаты по той же схеме после получения первой половины работы, третья часть после получения готовой работы.

Тема: Поволжский район. Приволжская железная дорога.

16 лет назад
Taraki
Максим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

seyko
Dmitry 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$29
5 дней

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seyko
Dmitry 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад