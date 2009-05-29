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Курсовая по экономической географии
Необходимо написать курсовую по экономической географии, а точнее сделать практическую часть. Подробный общий план в прикрепленном файле.
Схема оплаты: делим всю сумму на 3 части. Перевожу первую часть с кодом протекции на 120 дней. Вижу что вы начали работать и первые результаты, сообщаю код. Вторая часть оплаты по той же схеме после получения первой половины работы, третья часть после получения готовой работы.
Тема: Поволжский район. Приволжская железная дорога.
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