Курсовая по экономической географии

Необходимо написать курсовую по экономической географии, а точнее сделать практическую часть. Подробный общий план в прикрепленном файле.

Схема оплаты: делим всю сумму на 3 части. Перевожу первую часть с кодом протекции на 120 дней. Вижу что вы начали работать и первые результаты, сообщаю код. Вторая часть оплаты по той же схеме после получения первой половины работы, третья часть после получения готовой работы.

Тема: Поволжский район. Приволжская железная дорога.