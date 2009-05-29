Необходимо написать 2 реферата на тему Государственное управление в стране... Подробности в письме Срок - 2 дня после выбора исполнителя Объем - 15 страниц в каждой работе Проверка на плагиат, готовые ...
Муниципальное управление, 2 реферата
Необходимо написать 2 разных реферата на тему Муниципальное управление в организации, на примере организации
Объем каждой работы - 15 страниц
Оформление и требования стандартные
Срок 2-3 дня
Оплата 350 р. за каждую работу
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $9Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется выполнить работу по эконометрике Принимаются предложения от тех, кто разбирается в данном предмете Задание вышлю Работа небольшая arch и garch процессы, с расчетамиРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по компьютерной подготовке. Всего нужно выполнить два варианта. Срок выполнения 31.05.2009. Оплата работы после ее проверки. Варианты выполнения представлены в прикрепленном файле. Жду предложений по цене.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо написать курсовую по экономической географии, а точнее сделать практическую часть. Подробный общий план в прикрепленном файле. Схема оплаты: делим всю сумму на 3 части. Перевожу первую часть с кодом протекции на 120 ...Закрыт16 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужно выполнить контрольную по информатике из 3-х заданий, первые 2 представляют собой рефераты, 3-е задание выполняется Excel. Задания могу отдать в разные руки, если найдутся исполнители ...Закрыт16 лет назад
Тема: гигиена и уход рабочей лошади Объем 30 страниц, плагиат от 80% Цена600 рублей СРОК 1июня до 24 мск использовать книги и ...Завершен16 лет назад
Сайт http://www.help-s.ru/ предлагает опытным и заинтересованным в хорошем заработке преподавателям, аспирантам и др. профессионалам сотрудничать с нами и быть исполнителями для нашего сайта. Дипломные и курсовые Работы можно писать по дисциплинам: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы29 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Здравствуйте Итак у меня есть программа, но мне ее нужно немного улучшить (добавить некоторые функции) Программа сделана в Delphi 2003 Она являет собой таблицу данных которые сохранены в бинарном файле (далее БД) ...Завершен16 лет назад
Добрый день! Нужна курсовая по педагогике на тему «Преемственность в изучении природы между дошкольным учреждением и начальной школой» Содержание (ориентировочное – по согласованию можно вносить коррективы): ...Завершен16 лет назад
Добрый день! Нужен диплом на тему: "Интелелктуальные технологии". Специальность "Менеджмент". Срок – 10 ч (мск) 10 июня Оформление – по ГОСТу. Оплата - яндекс-деньги в течение 7-10 дней ...Завершен16 лет назад