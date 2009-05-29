Муниципальное управление, 2 реферата

$11
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Закрыт4 заявки171 просмотр

Необходимо написать 2 разных реферата на тему Муниципальное управление в организации, на примере организации

Объем каждой работы - 15 страниц

Оформление и требования стандартные

Срок 2-3 дня

Оплата 350 р. за каждую работу

16 лет назад
bal2007
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17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$11
3 дня
Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад