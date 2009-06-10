Государственное управление в стране, 2 реферата

$9
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Завершен8 заявок194 просмотра

Необходимо написать 2 реферата на тему Государственное управление в стране...

Подробности в письме

Срок - 2 дня после выбора исполнителя

Объем - 15 страниц в каждой работе

Проверка на плагиат, готовые работы исключены

Оплата в рублях за каждую работу - 300 р.

Скорее всего, понадобится 2 исполнителя.

16 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранные исполнители

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$9
3 дня
Марина выполнила работы в указанные сроки и была на связи. Все пожелания и требования к рефератам были выполнены. Также, по стечению обстоятельств, меня подвели с написанием одной из работ. На мою просьбу написать еще одну работу в срочном порядке, Марина отреагировала сразу и согласилась помочь. За что ей отдельное спасибо! По возможности, буду сотрудничать
Спасибо огромное за сотрудничество! Елизавета просто замечательный заказчик, оплатила сразу за выполненную работу, как проверила ее! Огромное спасибо за работу, буду рада дальнейшему сотрудничеству! С уважением, Марина
Lesynchik
Alesya Svetlaya 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
Lesynchik
Alesya Svetlaya 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад