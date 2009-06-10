Государственное управление в стране, 2 реферата

Марина выполнила работы в указанные сроки и была на связи. Все пожелания и требования к рефератам были выполнены. Также, по стечению обстоятельств, меня подвели с написанием одной из работ. На мою просьбу написать еще одну работу в срочном порядке, Марина отреагировала сразу и согласилась помочь. За что ей отдельное спасибо! По возможности, буду сотрудничать