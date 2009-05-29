Курсовая теоретическая механика - динамика

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Закрыт1 заявка178 просмотров

Сделать как можно раньше курсвую по термеху - раздел динамика.

Задание прикреплено.

В предложении пишите срок и стоимость.

16 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

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