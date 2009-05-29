Предмет:Предмет:Теория и организация адаптивной физической культуры (ТОАФК) тема-Критерии отбора детей в занятии адаптивным спортом. От 30 листов А4 плагиат рт 80% и выше Планирование работы: - ...
Необходимо сделать правки
Трех курсовых работ в максимально сжатые сроки по дисциплине Экономика и управление на предприятии
(Ресторанно-гостиничного бизнеса), тема Организация производства и рабочих мест в овощном цехе ресторана
В каждой необходимо сделать следующее:
1. Составить меню на 3 дня: выбрать трудоемкое
2. График загрузки зала.
3. Сводная продуктовая ведомость
4. Реализация блюд по часам
Кроме того, переработать производственную программу цеха, соответственно скорректировать расчет количества работников
Оплата после проверки преподавателем (можно курсовые высылать поочередно, так же и оплачу поочередно)
В случае заинтересованности предложенным проектом перешлю все необходимое для определения стоимости задания.
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