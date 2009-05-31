diplomstudenty

Требуются специалисты для выполнения студенческих работ на заказ (дипломные, курсовые, рефераты. контрольные и прочее) по следующим направлениям: -бухучет и аудит -финансы и кредит -логистика -технология пищевой промышленности - реклама и ...
Мы предлагаем Вам качественное написание дипломных, курсовых работ, рефератов любой сложности. Для Вас также могут быть написаны ответы на экзаменационные вопросы, контрольные работы, шпаргалки, лекции, доклады, эссе, и прочие виды студенческих работ и других видов работ.
- экономика; эконометрика; ЭММ
- бух.учет и аудит; финансовый анализ; банковское дело
- менеджмент и маркетинг; логистика
- государственное и муниципальное управление
- физика, математика, статистика, информатика, программирование, теория вероятностей,
- детали машин, сопромат, электротехника, тер. мех, материаловедение
- педагогика, психология,
- медицина и фармацевтика
- право,
- гуманитарные и филологические
- туризм, реклама и PR
- $1000Рефераты, Курсовые и Дипломы24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Спасибо всем, кто откликнулся на мое предложение! Ответить всем с сайта, прошу меня извинить, не получается, а поэтому очень попрошу присылать свои предложения на e-mail: [email protected] с заполненной анкетой (размещена в приложении). ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Основные требования к авторам и выполняемым работам: Работать с нами может любой специалист по написанию рефератов, курсовых, дипломных работ и других работ, имеющий опыт подобной деятельности, постоянный доступ к эл. почте. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы20 заявокЗакрыт16 лет назад
Трех курсовых работ в максимально сжатые сроки по дисциплине Экономика и управление на предприятии (Ресторанно-гостиничного бизнеса), тема Организация производства и рабочих мест в овощном цехе ресторана В каждой необходимо ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад