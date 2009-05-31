diplomstudenty

Ирина diplomstudenty

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Дипломные, курсовые, рефераты на заказ

Мы предлагаем Вам качественное написание дипломных, курсовых работ, рефератов любой сложности. Для Вас также могут быть написаны ответы на экзаменационные вопросы, контрольные работы, шпаргалки, лекции, доклады, эссе, и прочие виды студенческих работ и других видов работ.

- экономика; эконометрика; ЭММ

- бух.учет и аудит; финансовый анализ; банковское дело

- менеджмент и маркетинг; логистика

- государственное и муниципальное управление

- физика, математика, статистика, информатика, программирование, теория вероятностей,

- детали машин, сопромат, электротехника, тер. мех, материаловедение

- педагогика, психология,

- медицина и фармацевтика

- право,

- гуманитарные и филологические

- туризм, реклама и PR