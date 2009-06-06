Курсовая по режущему инструменту

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Завершен3 заявки172 просмотра

Доброго дня!

Необходимо выполнить курсовую работу

по специальности: Материаловедение - режущий инструмент.

Задание приведено в приложении.

Срок - 8 июня. Цена договорная.

16 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$20
7 дней
Первым сотрудничеством с Игорем доволен! Задание выполнено точно в срок, в соответствии с требованиями и НТД. Резюме: Доволен, обязательно продолжим сотрудничество! Рекомендую!
Владимир четко поставил задачу, оказывал помощь в процессе выполнения работы, своевременно произвел оплату. Рекомендую! буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад