Трех курсовых работ в максимально сжатые сроки по дисциплине Экономика и управление на предприятии (Ресторанно-гостиничного бизнеса), тема Организация производства и рабочих мест в овощном цехе ресторана В каждой необходимо ...
Составить каталог (библиотечное дело)
Это учебное задание. Необходимо составить два систематических каталога по разным темам (Общая биология и Жд. транспорт) для публичной библиотеки. Использовать. Около 25 наименований. Должны использоваться правобережный, левобережный и центральный разделители.
Принимаю предложения по цене и срокам. Оплата сразу после получения работы и проверки качества.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Предмет:Предмет:Теория и организация адаптивной физической культуры (ТОАФК) тема-Критерии отбора детей в занятии адаптивным спортом. От 30 листов А4 плагиат рт 80% и выше Планирование работы: - ...Завершен16 лет назад
Сделать как можно раньше курсвую по термеху - раздел динамика. Задание прикреплено. В предложении пишите срок и стоимость.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену.Завершен16 лет назад
- $11
Необходимо написать 2 разных реферата на тему Муниципальное управление в организации, на примере организации Объем каждой работы - 15 страниц Оформление и требования стандартные Срок 2-3 дня Оплата 350 р. за ...Закрыт16 лет назад
- $9
Необходимо написать 2 реферата на тему Государственное управление в стране... Подробности в письме Срок - 2 дня после выбора исполнителя Объем - 15 страниц в каждой работе Проверка на плагиат, готовые ...Завершен16 лет назад
Требуется выполнить работу по эконометрике Принимаются предложения от тех, кто разбирается в данном предмете Задание вышлю Работа небольшая arch и garch процессы, с расчетамиРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по компьютерной подготовке. Всего нужно выполнить два варианта. Срок выполнения 31.05.2009. Оплата работы после ее проверки. Варианты выполнения представлены в прикрепленном файле. Жду предложений по цене.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо написать курсовую по экономической географии, а точнее сделать практическую часть. Подробный общий план в прикрепленном файле. Схема оплаты: делим всю сумму на 3 части. Перевожу первую часть с кодом протекции на 120 ...Закрыт16 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужно выполнить контрольную по информатике из 3-х заданий, первые 2 представляют собой рефераты, 3-е задание выполняется Excel. Задания могу отдать в разные руки, если найдутся исполнители ...Закрыт16 лет назад