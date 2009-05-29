Составить каталог (библиотечное дело)

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Закрыт1 заявка276 просмотров

Это учебное задание. Необходимо составить два систематических каталога по разным темам (Общая биология и Жд. транспорт) для публичной библиотеки. Использовать. Около 25 наименований. Должны использоваться правобережный, левобережный и центральный разделители.

Принимаю предложения по цене и срокам. Оплата сразу после получения работы и проверки качества.

16 лет назад
Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад

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