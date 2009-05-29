Написать диплом

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Закрыт4 заявки304 просмотра

Здравствуйте!

Требуется написать дипломный проект на тему: "Цифровая мультисервисная сеть связи

направления Сургут-Нижневартовск". срок - до 3 июня.

Есть текст похожего диплома, где описана сеть для услуг IP-телефонии. Это основа, которую

нужно переработать под указанную тему.

Разрабатывать программу не нужно, только пояснительная записка.

Жду Ваших предложений по цене.

16 лет назад
kraz
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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