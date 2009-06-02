Курсовая по стилистике

Нужно написать курсовую по стилистике.

Тема: «Англoязычные заимствoвания и их функциoнирование в тeкстах кoмпьютерной тeмaтики».

30 страниц, 15-20 источников, можно веб-сайты.

Проект срочный, срок сдачи 23:00 вторника.

Выбираю по цене и опыту. Оплата либо через безопасную сделку, либо по вебмани после выполнения.