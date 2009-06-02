Это учебное задание. Необходимо составить два систематических каталога по разным темам (Общая биология и Жд. транспорт) для публичной библиотеки. Использовать. Около 25 наименований. Должны использоваться правобережный, левобережный и центральный разделители. Принимаю предложения по ...
Курсовая по стилистике
Нужно написать курсовую по стилистике.
Тема: «Англoязычные заимствoвания и их функциoнирование в тeкстах кoмпьютерной тeмaтики».
30 страниц, 15-20 источников, можно веб-сайты.
Проект срочный, срок сдачи 23:00 вторника.
Выбираю по цене и опыту. Оплата либо через безопасную сделку, либо по вебмани после выполнения.
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