Курсовая по стилистике

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Завершен4 заявки170 просмотров

Нужно написать курсовую по стилистике.

Тема: «Англoязычные заимствoвания и их функциoнирование в тeкстах кoмпьютерной тeмaтики».

30 страниц, 15-20 источников, можно веб-сайты.

Проект срочный, срок сдачи 23:00 вторника.

Выбираю по цене и опыту. Оплата либо через безопасную сделку, либо по вебмани после выполнения.

16 лет назад
translat0r
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

PywkinMixa
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$35
2 дня
Написал хорошую и содержательную курсовую, полностью согласно требованиям. Работа была очень срочная, и что приятно, Александр закончил ее намного раньше дедлайна. Рекомендую!
Рекомендую, приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

PywkinMixa
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад