Курсовая по технологии общественного питания

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Завершен5 заявок214 просмотров

Добрый день!

Нужна курсовая работа по технологии общественного питания (для техникума). Тема: «Изделия из дрожжевого теста»

Введение [концепция развития общественного питания на современном этапе, актуальность выбранной темы]

1. Теоретический раздел

1.1. Характеристика сырья, используемого для приготовления изделий из дрожжевого теста

1.2. Значение данной группы блюд в питании

1.3. Процессы, происходящие при тепловой обработке данной группы сырья

1.4. Характеристика кулинарных изделий по разрабатываемой теме [8-10 рецептур кулинарных изделий, технология приготовления]

2. Опытно-экспериментальный раздел

2.1. Особенности приготовления кулинарных изделий по разрабатываемой теме. Этапы приготовления и режимы тепловой обработки

2.2. Определение процента технологических потерь выхода готовых изделий

2.3. Расчет калорийности блюд

2.4. Требования к приготовлению и отпуску блюд

2.5. Требования к качеству

Заключение [обобщение результатов практической части, рекомендации к использованию блюд]

Приложения [рассмотреть 3 блюда]

1. Технико-технологическая карточка

2. Технологическая схема приготовления блюда

3. Определение процента технологических потерь и выхода готовых изделий

4. Цветные фотографии

Объем 15-20 стр. (шрифт – 14; поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, нижнее и правое – 1,5 см; нумерация снизу по центру)

Срок – 02.06.09. Оплата – яндекс-деньги в течение 2-3 дней после получения готовой работы.

Пожалуйста, указывайте цену и опыт написания по данной теме работ на заказ (если данной информации нет в Вашем аккаунте)

С уважением,

Алексей.

16 лет назад
Alex_30
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professor1978
Ольга 
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professor1978
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kardiolog
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