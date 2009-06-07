Курсовая по технологии общественного питания

В очередной раз констатирую: Ольга отличный специалист и грамотный, ответсвенный исполнитель! Выручила меня после двух подряд "кидков"! Спасибо Ольге за работу, а сайту за то, что здесь можно найти таких приятных в общении и работе людей!!! :)