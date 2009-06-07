Это учебное задание. Необходимо составить два систематических каталога по разным темам (Общая биология и Жд. транспорт) для публичной библиотеки. Использовать. Около 25 наименований. Должны использоваться правобережный, левобережный и центральный разделители. Принимаю предложения по ...
Курсовая по технологии общественного питания
Добрый день!
Нужна курсовая работа по технологии общественного питания (для техникума). Тема: «Изделия из дрожжевого теста»
Введение [концепция развития общественного питания на современном этапе, актуальность выбранной темы]
1. Теоретический раздел
1.1. Характеристика сырья, используемого для приготовления изделий из дрожжевого теста
1.2. Значение данной группы блюд в питании
1.3. Процессы, происходящие при тепловой обработке данной группы сырья
1.4. Характеристика кулинарных изделий по разрабатываемой теме [8-10 рецептур кулинарных изделий, технология приготовления]
2. Опытно-экспериментальный раздел
2.1. Особенности приготовления кулинарных изделий по разрабатываемой теме. Этапы приготовления и режимы тепловой обработки
2.2. Определение процента технологических потерь выхода готовых изделий
2.3. Расчет калорийности блюд
2.4. Требования к приготовлению и отпуску блюд
2.5. Требования к качеству
Заключение [обобщение результатов практической части, рекомендации к использованию блюд]
Приложения [рассмотреть 3 блюда]
1. Технико-технологическая карточка
2. Технологическая схема приготовления блюда
3. Определение процента технологических потерь и выхода готовых изделий
4. Цветные фотографии
Объем 15-20 стр. (шрифт – 14; поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, нижнее и правое – 1,5 см; нумерация снизу по центру)
Срок – 02.06.09. Оплата – яндекс-деньги в течение 2-3 дней после получения готовой работы.
Пожалуйста, указывайте цену и опыт написания по данной теме работ на заказ (если данной информации нет в Вашем аккаунте)
С уважением,
Алексей.
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