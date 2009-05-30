Это учебное задание. Необходимо составить два систематических каталога по разным темам (Общая биология и Жд. транспорт) для публичной библиотеки. Использовать. Около 25 наименований. Должны использоваться правобережный, левобережный и центральный разделители. Принимаю предложения по ...
Дипломная работа (часть)
Требуется написать часть дипломной работы по предоставленному мной плану.
Цена: 4500руб+, обговаривается в icq 374-927-760
Тема: Разработка антивирусной защиты данных в компьютерной сети.
Обьем: имеется введение+часть первого раздела на 30 страниц, требуется еще 60~75стр диплома согласно прилагаемому плану. Общий объем делится на 3 части по ~25стр. для удобства оплаты и передачи.
Сроки: примерно 3 дня, первую часть через сутки, сроки обговариваемы.
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