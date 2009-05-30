Дипломная работа (часть)

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки284 просмотра

Требуется написать часть дипломной работы по предоставленному мной плану.

Цена: 4500руб+, обговаривается в icq 374-927-760

Тема: Разработка антивирусной защиты данных в компьютерной сети.

Обьем: имеется введение+часть первого раздела на 30 страниц, требуется еще 60~75стр диплома согласно прилагаемому плану. Общий объем делится на 3 части по ~25стр. для удобства оплаты и передачи.

Сроки: примерно 3 дня, первую часть через сутки, сроки обговариваемы.

16 лет назад
ixeil
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров