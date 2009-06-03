Тепловой расчет двигателя

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Закрыт3 заявки217 просмотров

Необходимо выполнить следующую работу.

Детали - по обсуждении.

Предмет: энергия установки ТТ

Вид работы: курсовой проект

Объём: 35 стр

Тема работы: тепловой расчет двигателя ЯМЗ 238 с турбо надувом

Срок выполнения: 03.06.09

16 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров