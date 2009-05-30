Часть диплома

$50
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Закрыт5 заявок268 просмотров

Необходима помощь в написании одной главы диплома.Тема "Автоматизация процесса планирования и учета затрат в условиях МУП".

Интересует сам процесс планирования и учета затрат.Также необходимо будет написать несколько пунктов по данной теме(теория).

Необходим исполнитель,который действительно разбирается в теме!

16 лет назад
pushilka
Ксения 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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