Часть диплома

Необходима помощь в написании одной главы диплома.Тема "Автоматизация процесса планирования и учета затрат в условиях МУП".

Интересует сам процесс планирования и учета затрат.Также необходимо будет написать несколько пунктов по данной теме(теория).

Необходим исполнитель,который действительно разбирается в теме!