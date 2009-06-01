Доделать диплом

$50
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Закрыт3 заявки254 просмотра

Необходимо сделать 2-ой и 3-ий разделы диплома, на основе расчётов какого-нибудь предприятия.

Диплом прилагается.

То, что отмечено красным необходимо подкоректировать.

Все остальные подробности при переписке.

Жду цену и сроки.

16 лет назад
XXX-Anita
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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