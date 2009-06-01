Дипломная работа! Доработать (3)

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Закрытнет заявок154 просмотра

Осталась последняя часть в дипломе.

Нужны расчеты - общее изменение выручки от продаж, экстенсивный фактор и интенсивный фактор (именно как расчитываются и расчитать).

Диплом в прикрепленном файле.

Обращатся прошу тех кто понимает что требуется сделать.

Жду Вас в аське 481196693

16 лет назад
oao-egor4eg
Егор 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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