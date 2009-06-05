Задание и теория в приложении. Срок выполнения - до 08.00 МСК 03.06.2009. Оплата 2000 руб по факту. Пишите ваши предложения.
Реферат по мировой экономике
Тема: Внешняя миграция рабочей силы....
Реферат должен быть выполнен в формате редактора Word и оформлен в
соответствии со следующими требованиями: объем реферата – не менее 10
страниц стандартного текста (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14
пунктов, межстрочный интервал одинарный, поля по 2 см с каждой стороны)
к реферату прилагается план с указанием страниц; в структуре работы
выделяется введение, основная часть (с дополнительными подразделами),
заключение, в котором формулируются основные выводы из работы;
список литературы составляется в алфавитном порядке и должен содержать не
менее трех источников; при использовании цитат или фактического материала необходимо оформлять
ссылки на источник соответствующей информации.
Срок 2.06.09 до 18:00 по Москве
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