Реферат по мировой экономике

Тема: Внешняя миграция рабочей силы....

Реферат должен быть выполнен в формате редактора Word и оформлен в

соответствии со следующими требованиями: объем реферата – не менее 10

страниц стандартного текста (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14

пунктов, межстрочный интервал одинарный, поля по 2 см с каждой стороны)

к реферату прилагается план с указанием страниц; в структуре работы

выделяется введение, основная часть (с дополнительными подразделами),

заключение, в котором формулируются основные выводы из работы;

список литературы составляется в алфавитном порядке и должен содержать не

менее трех источников; при использовании цитат или фактического материала необходимо оформлять

ссылки на источник соответствующей информации.

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