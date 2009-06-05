Реферат по мировой экономике

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Завершен13 заявок226 просмотров

Тема: Внешняя миграция рабочей силы....

Реферат должен быть выполнен в формате редактора Word и оформлен в

соответствии со следующими требованиями: объем реферата – не менее 10

страниц стандартного текста (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14

пунктов, межстрочный интервал одинарный, поля по 2 см с каждой стороны)

к реферату прилагается план с указанием страниц; в структуре работы

выделяется введение, основная часть (с дополнительными подразделами),

заключение, в котором формулируются основные выводы из работы;

список литературы составляется в алфавитном порядке и должен содержать не

менее трех источников; при использовании цитат или фактического материала необходимо оформлять

ссылки на источник соответствующей информации.

Срок 2.06.09 до 18:00 по Москве

Стоимость 250 руб.

16 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$8
1 день
Не первый раз работаю с Виктором. Работы выполняет всегда качественно и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Хорошая организация работы, выполнение всех обязательств. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад