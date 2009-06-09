Осталась последняя часть в дипломе. Нужны расчеты - общее изменение выручки от продаж, экстенсивный фактор и интенсивный фактор (именно как расчитываются и расчитать). Диплом в прикрепленном файле. Обращатся ...
Курсовая по русской литературе
Тема: Проблема перевода архаизмов в русской литературе,на примере сказок Пушкина
введение
актуальность работы
цель работы
задачи:
материалом послужили....
структура работы
делать ссылки и сноски
объем 25-30 страниц
Практическая часть нужна
Минимум 10-15 источников
Антиплагиат 80% минимум
ЦЕНА 900 рублей, в рублях по факту
СРОК 7 июня 15.00 по МСК
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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