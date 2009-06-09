Курсовая по русской литературе

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Завершен8 заявок266 просмотров

Тема: Проблема перевода архаизмов в русской литературе,на примере сказок Пушкина

введение

актуальность работы

цель работы

задачи:

материалом послужили....

структура работы

делать ссылки и сноски

объем 25-30 страниц

Практическая часть нужна

Минимум 10-15 источников

Антиплагиат 80% минимум

ЦЕНА 900 рублей, в рублях по факту

СРОК 7 июня 15.00 по МСК

16 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$30
5 дней
Хороший исполнитель, качественно выполнила работу, всем советую
Приятно работать с Еленой, четко объяснила задачу, во время все проплатила. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад