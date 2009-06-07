Курсовая на языке Java

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Завершен3 заявки363 просмотра

Добрый день!

Нужна курсовая работа: написать приложение на Java, реализацию алгоритма для игры.

Оплата - в течение 3-5 дней после получения готовой работы.

Пожалуйста, указывайте цену, срок и опыт написания по данной теме работ на заказ (если данной информации нет в Вашем аккаунте).

С уважением,

Алексей.

Java
16 лет назад
Alex_30
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

javakka
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад
$40
3 дня
Сергей качественно и в установленный срок выполнил работу, учтя все пожелания заказчика. Приятно работать с грамотными и ответственными специалистами! Спасибо за сотрудничество, на продолжение которого очень надеюсь!
Приятно было поработать, и спасибо за своевременную оплату!

Заявки фрилансеров

javakka
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
16 лет назад

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