Необходимо сделать 2-ой и 3-ий разделы диплома, на основе расчётов какого-нибудь предприятия. Диплом прилагается. То, что отмечено красным необходимо подкоректировать. Все остальные подробности при переписке. Жду цену ...
Курсовая на языке Java
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Нужна курсовая работа: написать приложение на Java, реализацию алгоритма для игры.
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