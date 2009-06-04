Курсовая по международному коммерческому делу

Необходимо выполнить курсовую работу по предмету: международное коммерческое дело

Тема работы: особенности международной аренды в современных условиях

В работе должно быть две части:

1.Теория - рассказать о теоретических особенностях международной аренды в современных условиях

2.Практическая - в данной главе необходимо написать про особенности международной аренды в современных условиях на примере нескольких стран.

В работе нельзя писать про Россию, Белоруссия, Украину.

Требования: интервал 1,5, шрифт 14, объем 25-30стр., сноски не менее 10 шт внизу страницы с номерами страниц, список литература не позднее 2005г., оригинальность текста не менее 80%.

В ведении должно быть: объект, предмет исследования, задачи, цели, актуальность работы.

Срок выполнения:04.06.2009 до 17.00

Уважаемые дамы и господа!

Обращаю ваше внимание если работа не будет соответствовать требованиям она будет возвращена на доработку!!!

Оплата работы после ее проверки!!!

Жду предложений по цене!!!