Курсовая по управленческому бухгалтерскому учету

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Завершен1 заявка170 просмотров

Срок: 6 июня.

Объём: 25 стр.

В файле требования.

Условия выполнения работы:

- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);

- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.

16 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$50
4 дня
Работа выполнено хорошо, с учётом всех моих замечаний. Единственное что - немного по сроку несогласование получилось.
Профессиональный посредник. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад