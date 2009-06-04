Курсовая по юриспруденции

$50
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Закрыт6 заявок143 просмотра

Методические рекомендации по написанию курсовой работы есть.

Объем курсовой работы не должен быть меньше 32 страниц и не превышать 40-45 страниц.

Срок сдачи в четверг до 17:00 4.06.09.

Стоимость работы 1300 руб.

16 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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