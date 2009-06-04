В рамках работы следует разработать стратегию управления организацией.
Курсовая по юриспруденции
Методические рекомендации по написанию курсовой работы есть.
Объем курсовой работы не должен быть меньше 32 страниц и не превышать 40-45 страниц.
Срок сдачи в четверг до 17:00 4.06.09.
Стоимость работы 1300 руб.
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