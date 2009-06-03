Введение для диплома

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Завершен3 заявки215 просмотров

Необходимо СРОЧНО (СЕГОДНЯ) написать введение к диплому по туризму и внести следующие изменения:

1). Нужно сделать введение.

2).Изменения в первой главе: В пункте 1.3 написать более подробнее об эффективности

3). Изменения во второй главе:

2.1 Характеристика предприятия-объекта исследования (добавить основные показатели)

Следующие пункты будут переназваны на:

2.2 Ликвидность и платежеспособность

2.3 Финансовая устойчивость

2.4 Деловая активность

2.5 Рентабельность

4). Изменения в названиях третьей главе:

3. Организация финансового менеджмента на предприятии и направления его совершенствования

3.1 Управление оборотными активами

3.2 Управление основными средствами

3.3 Управление источниками финансирования

3.4 Управление формирования и распределения прибыли на ООО "Роза Ветров Тверь"

16 лет назад
plom
40 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранные исполнители

innokk
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Большое спасибо Инне. Выручила с дипломом, который был запорот и по срокам и по качеству написания предыдущим фрилансером. Рекомендую Инну как человека, на которого можно положиться!
Я очень рада, что есть такие заказчики, как Катя! Четкое задание, своевременная оплата! Спасибо! Будем работать дальше!
wernerplus
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

innokk
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
wernerplus
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад