Надо доработать существующую программу, ТЗ и исхоники прилагаются.(Delphi 7) Программа минимум разработка интерфейса по ТЗ, максимум всей программы алгоритм готов полностью (пример расчета могу дать) сроки сжатые. как она ...
Требуется полная база рефератов , дипломов
Требуется полная база рефератов , дипломов , курсовых работ
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