Дописать диплом

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Закрыт7 заявок208 просмотров

Ув. фрилансеры, требуется написание 2 и 3 глав дипломной работы по теме: "Совершенствование стратегии управления персоналом на предприятиях туристской индустрии на примере гостиницы "Олимпиец"".

Объемы:

2 глава - 20-25 стр., 3 глава - 10-20 стр.

О чем писать:

- 2 глава - общая характеристика предприятия (отраслевая принадлежность; история создания предприятия; миссия и цель деятельности) ; Анализ производства и экономической деятельности предприятия ; Управление персоналом: положительные стороны и недостатки;

- 3 глава - Разработка проекта предложения по совершенствованию стратегии управления персоналом.

Оформление работы стандартное.

Цена вопроса: 1000р.

Оплата по факту получения, посредством WM.

Сроки выполнения: 3-4 дня.

Исполнителя выберу сам. В предложения писать только знающим , заинтересованным в работе людям.

Отдельная просьба: в личку не писать!!!

16 лет назад
Lux02
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

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