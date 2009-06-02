Нужно сделать программу для диплома. Все необходимые данные, пример, теория есть. Программа выполняет следующие функции: 1)загрузка и сохранение дискретных сигналов (включая вейвлеты); 2)расчёт, загрузка и сохранение результатов ...
Дописать диплом
Ув. фрилансеры, требуется написание 2 и 3 глав дипломной работы по теме: "Совершенствование стратегии управления персоналом на предприятиях туристской индустрии на примере гостиницы "Олимпиец"".
Объемы:
2 глава - 20-25 стр., 3 глава - 10-20 стр.
О чем писать:
- 2 глава - общая характеристика предприятия (отраслевая принадлежность; история создания предприятия; миссия и цель деятельности) ; Анализ производства и экономической деятельности предприятия ; Управление персоналом: положительные стороны и недостатки;
- 3 глава - Разработка проекта предложения по совершенствованию стратегии управления персоналом.
Оформление работы стандартное.
Цена вопроса: 1000р.
Оплата по факту получения, посредством WM.
Сроки выполнения: 3-4 дня.
Исполнителя выберу сам. В предложения писать только знающим , заинтересованным в работе людям.
Отдельная просьба: в личку не писать!!!
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