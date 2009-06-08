Курсовая работа по сопротивлению материалов

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу по сопротивлению материалов.

Всего нужно выполнить 5 заданий.

Каждое задание должно быть решено с подробными объяснениями!!!

Оплата работы после ее проверки.

Срок выполнения 08.06.2009

Задания на выполнение курсовой работы в прикрепленном файле!!!

Жду предложений по цене!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$40
7 дней

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Igor_Taran
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад