Требуется курсовая по "Экономике предприятия"

$20
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Закрыт9 заявок211 просмотров

Требуется курсовая по "Экономике предприятия"

Подробности icq 375-934-987

Уточнение, сроки до завтра

16 лет назад
rizard
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mpetrenko
Мария 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

mpetrenko
Мария 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад