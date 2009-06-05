Доделать курсовик по Access

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен15 заявок315 просмотров

Доделать БД в access, чтобы работали все запросы, формы, отчеты. База в приложении. Срок 2 дня.

16 лет назад
mihse
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Kima
48 лет
19 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$35
2 дня
Профи по MS Access. Все быстро и качественно.
Отличный заказчик! От общения и сотрудничества остались самые приятные впечатления. Четко понимет, что ему нужно, сделал аванс и оплатил остаток + премию сразу же при получении работы.

Заявки фрилансеров

Kima
48 лет
19 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад